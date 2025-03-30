Россиянин задержан за планы подорвать бывших одноклассников и учителя

В Омской области суд арестовал мужчину за планы подорвать бывших одноклассников

В Омской области суд арестовал 30-летнего местного жителя за планы подорвать или отравить бывших одноклассников и учителя, а также коллег. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчина будет под стражей до 27 мая. Он проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По версии следствия, омич решил расправиться с бывшими одноклассниками, учителем и коллегами по работе из-за плохих отношений с ними. Всего его жертвами должны были стать пять человек. Для этого он решил их отравить или подорвать. В результате мужчина изучил специальную литературу и изготовил ядовитое и взрывчатое вещества. Сотрудники УФСБ по региону успели предотвратить преступление.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали члена террористической неонацистской организации, который собирался поджечь мечеть.