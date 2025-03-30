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12:33, 30 марта 2025Путешествия

Россиянка описала цены на продукты в магазине Венгрии фразой «почему так дешево?»

Алина Черненко

Фото: Westend61 / Getty Images

Российская путешественница побывала в Венгрии и раскрыла цены на продукты в местном магазине. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Глядя на цены в Будапеште, не понимаю, почему так дешево? Или это у нас просто дорого? Или я вообще заблуждаюсь?» — такими фразами описала увиденное россиянка.

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Автор публикации рассказала, что готовые суповые наборы и азу из курицы в супермаркете стоят в пересчете на российскую валюту от 90 до 190 рублей за килограмм, а куриная печень — 190 рублей. «Вообще не припомню у нас таких цен, что-то из далекого прошлого», — удивилась она.

Путешественница добавила, что сливочное масло в магазине продавалось по 250 рублей за 250 граммов, полкило жирного творога — по 189 рублей, молоко жирностью 2,8 — по 75 рублей за литровую бутылку, а сырные нарезки — от 125 рублей за упаковку.

Россиянка также поделилась ценами на овощи. Килограмм мытого картофеля в венгерском супермаркете можно было купить за 85 рублей, килограмм репчатого лука — за 120 рублей, полкило томатов черри — за 340 рублей, а одно авокадо — за 135 рублей.

«Реальные цены на еду в Европе удивляют, ведь несмотря на более высокие зарплаты, цены не всегда выше наших, а то и значительно ниже», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла цены на продукты в магазинах Норвегии. По ее словам, они не такие «кусачие», какими их представляют многие россияне.

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