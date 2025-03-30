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22:28, 30 марта 2025Бывший СССР

Российские военные показали эффективный способ защиты от дронов ВСУ

Российские военные сняли на видео запутавшийся в сети дрон ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Российские военные сняли на видео дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), запутавшийся в сети. Ролик размещен в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, что беспилотник застрял в преграде, которая не позволила дрону активировать боеприпас. Также слышен писк работающих моторов. Автор видео рассказал, что теперь придется ждать, пока у дрона не сядет батарея. «Попалась рыбка», — добавил боец.

25 марта американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер снял кадры противостояния солдат Вооруженных сил РФ и украинского беспилотника, следовавшего за машиной, в которой ехал репортер. На кадрах видно, как один из бойцов замечает летящий позади автомобиля дрон, после чего по нему открывается огонь из огнестрельного орудия. После сбития беспилотника в машине начинаются радостные возгласы.

Вот это да!
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