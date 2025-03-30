Российские войска взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили в Минобороны РФ.
В боях за Запорожье участвовали бойцы группировки войск «Центр».
Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что Российская армия нанесла поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригаде морской пехоты и бригаде нацгвардии в районах других населенных пунктов ДНР.
В общей сложности потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 510 военнослужащих. Также ВСУ лишились семи автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.
Ранее, 29 марта, стало известно, что бойцы группировки войск «Запад» установили контроль над селом Красное Первое в Харьковской области.