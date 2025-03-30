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12:17, 30 марта 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР

ВС России взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили в Минобороны РФ.

В боях за Запорожье участвовали бойцы группировки войск «Центр».

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что Российская армия нанесла поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригаде морской пехоты и бригаде нацгвардии в районах других населенных пунктов ДНР.

В общей сложности потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 510 военнослужащих. Также ВСУ лишились семи автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.

Ранее, 29 марта, стало известно, что бойцы группировки войск «Запад» установили контроль над селом Красное Первое в Харьковской области.

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