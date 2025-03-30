Российские военные взяли под контроль село в Харьковской области

Село Красное Первое в Харьковской области перешло под контроль российской армии

Бойцы группировки войск «Запад» установили контроль над селом Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

«Под контроль наших военнослужащих перешел населенный пункт Красное Первое», — говорится в сообщении. В нем также уточняется, что есть небольшие подвижки в районе села Каменка.

Ранее военкоры сообщили об освобождении села Орлянское. Сообщалось, что российские бойцы продвигаются к Купянску с востока.

Кроме того, 29 марта стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселовка в Сумской области.