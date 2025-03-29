Российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселовка в Сумской области

Минобороны России сообщило об освобождении Веселовки в Сумской области

Российские войска группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Веселовка в Сумской области. Об этом в субботу, 29 марта, сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, населенный пункт был занят в ходе наступательных действий. Российским войскам удалось нанести поражение механизированной, двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде президента и бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Пантелеймоновка в Донецкой народной республике и Щербаки в Запорожской области.