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13:59, 29 марта 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселовка в Сумской области

Минобороны России сообщило об освобождении Веселовки в Сумской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские войска группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Веселовка в Сумской области. Об этом в субботу, 29 марта, сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, населенный пункт был занят в ходе наступательных действий. Российским войскам удалось нанести поражение механизированной, двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде президента и бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Пантелеймоновка в Донецкой народной республике и Щербаки в Запорожской области.

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