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08:58, 30 марта 2025Мир

Российских спасателей направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы

МЧС: Спасателей РФ направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathalie Jamois / Globallookpress.com

Российских спасателей направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы, провинцию Мандалай. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники ведомства приступили к работе по ликвидации последствий удара стихии после совместного заседания представителей МЧС и правительства Мьянмы в Нейпьидо.

Передовая группировка из 20 спасателей и кинологов была направлена в Мандалай самолетом, они первыми приступят к поисково-спасательным работам. Еще десять специалистов выехали на место на высокопроходимых автомобилях, они дадут оценку состоянию инфраструктуры и дорожного полотна.

«Отряд МЧС России вошел в состав международного оперативного штаба, который сформирован в соответствии с уставом ООН в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд», — добавили в ведомстве.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. В результате в стране были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты. Жертвами стали более тысячи человек, более двух тысяч пострадали.

29 марта группа российских спасателей и врачей прибыла в Мьянму с целью помочь ликвидировать последствия разрушительных землетрясений, прошедших на территории Юго-Восточной Азии.

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