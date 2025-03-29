Российские спасатели и врачи прибыли в Мьянму

Два самолета МЧС России со спасателями и врачами прибыли в Мьянму для помощи

Группа российских спасателей и врачей прибыла в Мьянму с целью помочь ликвидировать последствия разрушительных землетрясений, прошедших на территории Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает ТАСС.

«Два самолета МЧС с российскими спасателями и врачами приземлились в аэропорту города Янгон, чтобы оказать необходимую помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Мьянме», — передает агентство.

Дополнительно сообщается, что спасатели привезли с собой оборудование и инструменты для проведения поисковых работ, а также проведения операций по спасению пострадавших, находящихся под завалами.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. В результате в стране были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты. Жертвами стали 1002 человека, еще 2376 пострадали.

29 марта новое землетрясение произошло недалеко от столицы Мьянмы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и указал МЧС направить в Мьянму два самолета со спасателями для оказания необходимой помощи.