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13:27, 29 марта 2025Мир

В Мьянме произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от столицы Мьянмы Нейпьидо
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетЗемлетрясение в Мьянме

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Новое землетрясение произошло недалеко от столицы Мьянмы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации центра, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу, 29 марта, в 15:50 по местному времени (в 12:20 мск). Подземные толчки зафиксировали в 19 километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 километров.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. В результате в стране были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты. Жертвами стали 1002 человека, еще 2376 пострадали.

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