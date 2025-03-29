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08:11, 29 марта 2025Мир

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило тысячу человек

Число жертв при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек, еще 2376 ранены
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясения в Китае

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 1002 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что еще 2376 человек пострадали.

Утром 29 марта стало известно, что число жертв мощного землетрясения выросло до 694 человек.

Ранее сообщалось, что МЧС России по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения.

В пятницу, 28 марта, на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. Сильные афтершоки ощутили в Таиланде. В обеих странах оказались разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.

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