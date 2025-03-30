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05:19, 30 марта 2025Мир

Сийярто высказался об ударах по энергоинфраструктуре Венгрии

Сийярто: Удары по энергоинфраструктуре Венгрии являются атакой на суверенитет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Удары по энергетической инфраструктуре Венгрии являются атакой на суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в разговоре с РИА Новости.

По его словам, энергетическая безопасность относится к вопросу суверенитета. «Мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — подчеркнул Сийярто.

Венгерский политик также приветствовал договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергообъектам. Он указал, что в их списке фигурирует инфраструктура, по которой российские нефть и газ поступают в Венгрию.

Ранее Петер Сийярто рассказал, что поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Произошедшее он назвал нападением на суверенитет Венгрии.

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