Сотрудник «Спартака» погиб в 30 лет

Сотрудник хоккейного «Спартака» Алексей Силкин погиб в возрасте 30 лет в ДТП

Сотрудник московского «Спартака» Алексей Силкин умер в 30 лет в ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.

В «Спартаке» рассказали, что Силкин ехал в Череповец на гостевой матч команды в первом раунде Кубка Гагарина против «Северстали», который пройдет в воскресенье, 30 марта. В клубе выразили соболезнования близким погибшего.

Силкин работал менеджером отдела сувенирной продукции «Спартака».

Встреча между «Северсталью» и «Спартаком» начнется в 17:00 по московскому времени. Счет в серии — 2:0 в пользу «красно-белых».