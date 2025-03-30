«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч «Спартака» и «Ахмата» в РПЛ завершился нулевой ничьей

«Спартак» и «Ахмат» не выявили сильнейшего в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 30 марта, в Грозном. Игра завершилась нулевой ничьей. Предыдущий матч команд в текущем сезоне окончился с таким же счетом.

«Спартак» остается на втором месте в турнирной таблице чемпионата страны, в активе столичной команды 44 очка. Красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» на пять очков. «Ахмат» с 19 очками идет в числе аутсайдеров, на 14-м месте.

В следующем туре «Ахмат» 5 апреля сыграет в гостях с воронежским «Факелом». На следующий день «Спартак» проведет выездной матч с «Ростовом».