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06:37, 30 марта 2025Россия

Стало известно об охоте украинских операторов БПЛА на врачей в Курской области

РИА Новости: Операторы БПЛА ВСУ в Курской области охотятся на врачей и беженцев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Курской области операторы беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) охотятся на врачей и беженцев. Об этом РИА Новости рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

По словам военнослужащего, солдаты ВСУ активизируются по ночам. Операторы БПЛА наносят удары по военным целям, но также атакуют и мирные объекты.

«Например, [бьют] по гражданским автомобилям с гуманитарной помощью, медиками и беженцами», — рассказал офицер.

Ранее стало известно, что в Курской области ВСУ минировали подступы к населенным пунктам. Таким образом украинские военные хотели помешать эвакуации мирных жителей из региона. Нередко мины маскировали под различные коробки и подарки.

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