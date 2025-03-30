Стало известно об охоте украинских операторов БПЛА на врачей в Курской области

РИА Новости: Операторы БПЛА ВСУ в Курской области охотятся на врачей и беженцев

В Курской области операторы беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) охотятся на врачей и беженцев. Об этом РИА Новости рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

По словам военнослужащего, солдаты ВСУ активизируются по ночам. Операторы БПЛА наносят удары по военным целям, но также атакуют и мирные объекты.

«Например, [бьют] по гражданским автомобилям с гуманитарной помощью, медиками и беженцами», — рассказал офицер.

Ранее стало известно, что в Курской области ВСУ минировали подступы к населенным пунктам. Таким образом украинские военные хотели помешать эвакуации мирных жителей из региона. Нередко мины маскировали под различные коробки и подарки.