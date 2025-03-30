Тайвань получил первый из 66 купленных у американцев F-16

Taipei Times: Тайваню передали первый из заказанных им 66 истребителей F-16

Американская корпорация Lockheed Martin передала Тайваню на заводе в Гринвилле в штате Южная Каролина первый из 66 заказанных им истребителей F-16C/D Block 70. Об этом пишет газета Taipei Times.

Самолеты новой модификации были закуплены Тайбэем в рамках пакета продажи оружия, одобренного Вашингтоном в 2019 году, еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. В Тайване рассчитывают, что, несмотря на задержку в передаче первого истребителя, полностью заказ исполнят к концу 2026 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. КНР официально считает остров одним из своих регионов. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и продавать ей оружие, объем поставок которого, по оценкам Пекина, за несколько лет превысил 70 миллиардов долларов, напоминает агентство.

После переизбрания Трампа стало известно, что в его администрация планируют ускорить поставки оружия и военной техники Тайваню, который выплатил США значительные суммы, но пока не получил заказанное. Во время недавних военных учений Минобороны Тайваня предположило, что сроком потенциального китайского вторжения на остров является 2027 год.