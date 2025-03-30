Трамп за игрой в гольф обсудил ледоколы с президентом Финляндии Стуббом

Президент США Дональд Трамп сыграл с финским коллегой Александром Стуббом в гольф. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

Они обсудили укрепление партнерства между странами, что «включает в себя покупку и разработку большого количества крайне необходимых ледоколов для США, обеспечивая мир и международную безопасность». Кроме того, президенты поучаствовали в турнире в гольф-клубе Трампа и выиграли его.

Ранее Стубб пожаловался на результаты советско-финской войны 1941-1944 годов, рассуждая о судьбе Украины.«Мы сохранили независимость, фактически оставаясь единственным соседом Советского Союза. Но мы утратили суверенитет и право принимать решения. И мы также потеряли 10 процентов нашей территории… Территории, где родились мои бабушки и дедушки, и где родился мой отец», — рассуждал он. Президент Финляндии выразил свое несогласие с тем, чтобы Украина «оказалась в такой же ситуации».