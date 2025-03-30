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16:17, 30 марта 2025Экономика

У побережья королевства в Океании объявили угрозу цунами

У побережья Королевства Тонга на фоне землетрясения объявили угрозу цунами
Дмитрий Воронин

Фото: Malau Media / Reuters

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США объявило угрозу цунами у побережья Королевства Тонга в результате землетрясения магнитудой 7,3. Об этом сообщает ТАСС.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил силу толчков в 7,1. По его данным, эпицентр произошедшего находился на глубине 10 километров и в 76 километрах к юго-востоку от города Пангаи, где проживают около 1700 человек.

Тонга расположено в Полинезии — субрегионе Океании, состоящем из более чем тысячи островов. Население страны, получившей независимость в 1970 году, составляет немногим более 100 тысяч человек. Тонга расположено на 172 островах общей площадью 718 квадратных километров. Правит королевством конституционный монарх из династии Тупоу.

Ранее в воскресенье стало известно, что наиболее сложная обстановка в пережившей в предыдущие два дня подземные толчки Мьянме сложилась сейчас в городе Мандалай.

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