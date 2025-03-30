В МЧС России рассказали об обстановке в Мьянме после землетрясения

МЧС: Наиболее сложная обстановка после землетрясения в Мьянме сейчас в Мандалае

Пострадавшая от разрушительного землетрясения Мьянма нуждается в помощи российских спасателей, самая сложная обстановка, согласно полученной от местных властей информации, сложилась сейчас в городе Мандалай. Об этом заявил руководитель сводного отряда МЧС РФ Сергей Воронцов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что туда будет направлена мобильная группа для определения масштабов разрушений и оценки обстановки. «Планируем в ближайшие сутки произвести расчеты и вывести основную группировку в город Мандалай», — сказал Воронцов. Он подчеркнул, что шансы спасти людей из-под завалов сохраняются.

В Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, которое, по словам специалистов, оказалось мощнее спитакского 1988 года и примерно таким же сильным, как турецкое в 2023-м, МЧС направило три спецборта со спасателями, кинологами и медиками, а также аэромобильным госпиталем.

Землетрясение произошло в пятницу, 28 марта. В субботу стало известно о новых толчках в стране магнитудой 5,1.