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14:44, 30 марта 2025Интернет и СМИ

В Британии предрекли немедленное начало войны с Россией из-за одного решения

DM: Решение Стармера отправить войска на Украину приведет к войне с Россией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить войска на Украину станет поводом скорого начала войны с Россией. Такое развитие событий предрек журналист Питер Хитченс в статье для британского издания Daily Mail.

«Сэр Кир (...) всерьез думает отправить оставшиеся у нас войска на Украину, что станет поводом для немедленного начала войны с Россией», — заявил Хитченс об одном из последствий такого решения. Он добавил, что Россия не допустит размещения войск стран НАТО на Украине.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис призвал серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина. Военный уточнил, что заявления российского лидера всегда подкрепляются действиями, чего нельзя сказать о словах Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона или их украинского коллеги Владимира Зеленского.

Вот это да!
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