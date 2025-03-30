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21:16, 30 марта 2025Россия

В Курской области ликвидировали наемника из Швейцарии

RTS: В Курской области ликвидировали воевавшего за Украину наемника из Швейцарии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christiane Oelrich / dpa / Global Look Press

В Курской области ликвидировали наемника из Швейцарии, принимавшего участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RTS.

Утверждается, что он погиб в декабре 2024 года, его смерть была подтверждена МИД Швейцарии в феврале текущего года. Имя и фамилия наемника не сообщаются.

По данным RTS, у погибшего была сложная биография. Он имел южноамериканское происхождение и долгое время находился в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Вскоре он был усыновлен швейцарской семьей, а после смерти матери его госпитализировали в психиатрическую клинику.

Ранее в Донецке суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы наемника из США Роберта Вардаро, принимающего участие в боях на стороне ВСУ. Вардаро признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

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