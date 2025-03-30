В Москве началось прощание с военкором Первого канала Прокофьевой

На Троекуровском кладбище Москвы началось прощание с военкором Первого канала

На Троекуровском кладбище Москвы началось прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония проходит в траурном зале. В ней принимают участие, в том числе, и коллеги Прокофьевой – сотрудники московских и федеральных средств массовой информации (СМИ). На траурной церемонии выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

На прощание с военкором прислали венки от президента России Владимира Путина, различных СМИ и военных формирований, уточнило агентство.

26 марта стало известно, что Прокофьева и оператор Первого канала Дмитрий Волков подорвались на мине. Волков получил минно-взрывные ранения и ожоги. Прокофьеву спасти не удалось. Ей было 35 лет.