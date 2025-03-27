«Террор против журналистов». Из-за атак ВСУ погибли четыре сотрудника российских СМИ и пострадали трое. Что об этом известно?

Четыре сотрудника российских СМИ погибли из-за атак ВСУ за несколько дней

За несколько дней жертвами Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали четыре сотрудника российских СМИ. Трое из них — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели — погибли в результате артиллерийского обстрела ВСУ Луганской народной республики (ЛНР). Еще один журналист — Анна Прокофьева, работавшая военкором на Первом канале, — скончалась, подорвавшись на украинской мине в Белгородской области. Кроме того, несколько представителей прессы получили ранения в зоне специальной военной операции (СВО). Гибель сотрудников российских СМИ вызвала широкий резонанс: в Кремле назвали случившееся убийством, а Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Что происходит?

Хронология гибели и ранения российских журналистов

24 марта около 20 часов канал «Известия» сообщил , что корреспондент издания Александр Федорчак погиб в зоне СВО. Журналист работал на территории ЛНР и Харьковской области. Ему было 28 лет.

, что корреспондент издания Александр Федорчак погиб в зоне СВО. Журналист работал на территории ЛНР и Харьковской области. Ему было 28 лет. Позднее телеканал уточнил, что Федорчак погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по ЛНР. «Известия» также рассказали, что журналист был родом из Крыма.

«Известия» также рассказали, что журналист был родом из Крыма. Вскоре стало известно, что в Курской области пострадал журналист ТАСС Михаил Скуратов. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени и обратился в областную больницу.

Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени и обратился в областную больницу. Около 22 часов 20 марта телеканал «Звезда» сообщил, что в зоне СВО погибли оператор канала Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они находились в одной группе с Федорчаком.

Они находились в одной группе с Федорчаком. По гражданской машине с погибшими журналистами был нанесен прицельный удар ракетами HIMARS, заявили в «Звезде» . О том, что по сотрудникам СМИ ударили HIMARS, писал и канал «Военкоры Русской Весны».

. О том, что по сотрудникам СМИ ударили HIMARS, писал и канал «Военкоры Русской Весны». Кроме того, в результате удара в ЛНР был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. Об этом стало известно в ночь на 25 марта. Гольдин находился вместе с погибшими Федорчаком, Пановым и Сиркели.

Об этом стало известно в ночь на 25 марта. Гольдин находился вместе с погибшими Федорчаком, Пановым и Сиркели. Утром 26 марта блогер Владимир Романов заявил о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой. По его данным, это произошло в районе Демидовки в Белгородской области. Прокофьева выполняла редакционное задание.

По его данным, это произошло в районе Демидовки в Белгородской области. Прокофьева выполняла редакционное задание. Прокофьева погибла в результате подрыва на украинской мине. Ей было 35 лет. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен, уточнили на Первом канале.

Ей было 35 лет. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен, уточнили на Первом канале. В последние дни Прокофьева работала в Судже, также участвовала в эвакуации мирных граждан. На Первый канал она пришла в 2023 году.

На Первый канал она пришла в 2023 году. Оператора Волкова, получившего тяжелое ранение, доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивалось как тяжелое. Волков получил минно-взрывную травму и ожоги, в том числе верхних дыхательных путей.

Его состояние оценивалось как тяжелое. Волков получил минно-взрывную травму и ожоги, в том числе верхних дыхательных путей. На следующий день Волкова доставили в НИИ имени Н.В. Склифосовского в Москве. Уточнялось, что его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла, подорвавшись на мине Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Как на убийства сотрудников СМИ отреагировали в России?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ, из-за которой погибли журналисты телеканалов «Звезда» и «Известия», убийством. Он заявил, что украинская армия вела прицельный огонь по представителям прессы. Кроме того, пресс-секретарь президента России раскритиковал мировое сообщество за отсутствие реакции на преступления против российских военкоров.

Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов — людей, у которых в руках не было и нет оружия Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Говоря о гибели Анны Прокофьевой, Песков заявил, что журналистка многое делала, чтобы показать геройство российских бойцов. «Она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально», — указал он.

Оператор канала «Звезда» Андрей Панов погиб в ЛНР Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, серия убийств российских журналистов свидетельствует о том, что украинская сторона и далее готова грубо нарушать нормы международного права. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что атаки ВСУ, унесшие жизни сотрудников российских СМИ, подчеркивают недоговороспособность президента Украины Владимира Зеленского.

Киевский режим развязал настоящий террор против российских журналистов и военкоров, с остервенением ведет за ними смертельную охоту Мария Захарова официальный представитель МИД России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал всех четырех сотрудников российских СМИ, погибших в зоне СВО, патриотами России. Он также подчеркнул, что тех, кто совершил нападение на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие.

По факту гибели сотрудников «Известий», «Звезды» и Первого канала были возбуждены уголовные дела, сообщили в Следственном комитете России. Кроме того, возбуждено дело о ранении в Курской области корреспондента ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о посмертном награждении журналиста «Известий» Федорчака орденом «За верность долгу».

Какие еще российские журналисты погибли в результате атак ВСУ?

4 января стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) погиб внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов. Уточнялось, что по машине, в которой находился журналист, ударил FPV-дрон ВСУ. Еще четыре сотрудника СМИ получили ранения.

Бывший редактор «Известий» Максим Елисеев погиб из-за удара беспилотника Кадр: iz.ru

Отмечалось, что украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения

Позднее президент России Владимир Путин посмертно наградил Мартемьянова орденом Мужества.

В конце декабря 2024 года в зоне СВО из-за удара беспилотника погиб бывший редактор «Известий» Максим Елисеев. Уточнялось, что в 2022 году он ушел добровольцем на спецоперацию и служил связистом.

В июне не стало военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги. Он погиб при атаке украинских дронов под Угледаром в Донецкой народной республике. Цицаги с марта 2022 года регулярно посещал республику и освещал происходившие там события.