За несколько дней жертвами Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали четыре сотрудника российских СМИ. Трое из них — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели — погибли в результате артиллерийского обстрела ВСУ Луганской народной республики (ЛНР). Еще один журналист — Анна Прокофьева, работавшая военкором на Первом канале, — скончалась, подорвавшись на украинской мине в Белгородской области. Кроме того, несколько представителей прессы получили ранения в зоне специальной военной операции (СВО). Гибель сотрудников российских СМИ вызвала широкий резонанс: в Кремле назвали случившееся убийством, а Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Что происходит?
Хронология гибели и ранения российских журналистов
- 24 марта около 20 часов канал «Известия» сообщил, что корреспондент издания Александр Федорчак погиб в зоне СВО. Журналист работал на территории ЛНР и Харьковской области. Ему было 28 лет.
- Позднее телеканал уточнил, что Федорчак погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по ЛНР. «Известия» также рассказали, что журналист был родом из Крыма.
- Вскоре стало известно, что в Курской области пострадал журналист ТАСС Михаил Скуратов. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени и обратился в областную больницу.
- Около 22 часов 20 марта телеканал «Звезда» сообщил, что в зоне СВО погибли оператор канала Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они находились в одной группе с Федорчаком.
- По гражданской машине с погибшими журналистами был нанесен прицельный удар ракетами HIMARS, заявили в «Звезде». О том, что по сотрудникам СМИ ударили HIMARS, писал и канал «Военкоры Русской Весны».
- Кроме того, в результате удара в ЛНР был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. Об этом стало известно в ночь на 25 марта. Гольдин находился вместе с погибшими Федорчаком, Пановым и Сиркели.
- Утром 26 марта блогер Владимир Романов заявил о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой. По его данным, это произошло в районе Демидовки в Белгородской области. Прокофьева выполняла редакционное задание.
- Прокофьева погибла в результате подрыва на украинской мине. Ей было 35 лет. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен, уточнили на Первом канале.
- В последние дни Прокофьева работала в Судже, также участвовала в эвакуации мирных граждан. На Первый канал она пришла в 2023 году.
- Оператора Волкова, получившего тяжелое ранение, доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивалось как тяжелое. Волков получил минно-взрывную травму и ожоги, в том числе верхних дыхательных путей.
- На следующий день Волкова доставили в НИИ имени Н.В. Склифосовского в Москве. Уточнялось, что его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.
Как на убийства сотрудников СМИ отреагировали в России?
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ, из-за которой погибли журналисты телеканалов «Звезда» и «Известия», убийством. Он заявил, что украинская армия вела прицельный огонь по представителям прессы. Кроме того, пресс-секретарь президента России раскритиковал мировое сообщество за отсутствие реакции на преступления против российских военкоров.
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Говоря о гибели Анны Прокофьевой, Песков заявил, что журналистка многое делала, чтобы показать геройство российских бойцов. «Она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально», — указал он.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, серия убийств российских журналистов свидетельствует о том, что украинская сторона и далее готова грубо нарушать нормы международного права. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что атаки ВСУ, унесшие жизни сотрудников российских СМИ, подчеркивают недоговороспособность президента Украины Владимира Зеленского.
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал всех четырех сотрудников российских СМИ, погибших в зоне СВО, патриотами России. Он также подчеркнул, что тех, кто совершил нападение на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие.
По факту гибели сотрудников «Известий», «Звезды» и Первого канала были возбуждены уголовные дела, сообщили в Следственном комитете России. Кроме того, возбуждено дело о ранении в Курской области корреспондента ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о посмертном награждении журналиста «Известий» Федорчака орденом «За верность долгу».
Какие еще российские журналисты погибли в результате атак ВСУ?
4 января стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) погиб внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов. Уточнялось, что по машине, в которой находился журналист, ударил FPV-дрон ВСУ. Еще четыре сотрудника СМИ получили ранения.
Отмечалось, что украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения
Позднее президент России Владимир Путин посмертно наградил Мартемьянова орденом Мужества.
В конце декабря 2024 года в зоне СВО из-за удара беспилотника погиб бывший редактор «Известий» Максим Елисеев. Уточнялось, что в 2022 году он ушел добровольцем на спецоперацию и служил связистом.
В июне не стало военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги. Он погиб при атаке украинских дронов под Угледаром в Донецкой народной республике. Цицаги с марта 2022 года регулярно посещал республику и освещал происходившие там события.