Раненного в Белгородской области оператора Первого канала доставили в Москву

Раненого оператора Первого канала Волкова доставили в НИИ имени Склифосовского

Оператора Первого канала Дмитрия Волкова, раненного в Белгородской области, доставили в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Волков поступил в НИИ имени Н.В. Склифосовского. Директор учреждения заявил, что состояние оператора оценивается как тяжелое.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что Волкова отправят на лечение в Москву из больницы в Курской области. Отмечалось, что оператор также находился в тяжелом состоянии.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Волков получил минно-взрывную травму и ожоги лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей. По словам Хинштейна, сотрудника Первого канала подключили к аппарату ИВЛ.

26 марта стало известно, что Волков и военкор Первого канала Анна Прокофьева подорвались на мине в Белгородской области. Прокофьеву спасти не удалось. Журналистке было 35 лет.