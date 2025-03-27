Песков рассказал о погибшем военкоре Анне Прокофьевой

Песков: Военкор Прокофьева считала долгом показать геройство российских бойцов

Погибший военкор Первого канала Анна Прокофьева многое делала, чтобы показать геройство российских бойцов, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, она считала это своим долгом. Песков добавил, что журналистка могла работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но захотела поехать в зону специальной военной операции.

«И она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально», — подчеркнул пресс-секретарь.

Прокофьева погибла в селе Демидовка Белгородской области на границе с Украиной при выполнении редакционного задания. Ее коллега, оператор Дмитрий Волков, был ранен.