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08:05, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Песков рассказал о погибшем военкоре Анне Прокофьевой

Песков: Военкор Прокофьева считала долгом показать геройство российских бойцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анна Прокофьева

Анна Прокофьева. Фото: Telegram-канал «Журналистка | Z»

Погибший военкор Первого канала Анна Прокофьева многое делала, чтобы показать геройство российских бойцов, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, она считала это своим долгом. Песков добавил, что журналистка могла работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но захотела поехать в зону специальной военной операции.

«И она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально», — подчеркнул пресс-секретарь.

Прокофьева погибла в селе Демидовка Белгородской области на границе с Украиной при выполнении редакционного задания. Ее коллега, оператор Дмитрий Волков, был ранен.

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