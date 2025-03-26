Военкор Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области. Ранен оператор. Что об этом известно?

Военкор Первого канала Прокофьева погибла в Белгородской области

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в селе Демидовка Белгородской области на границе с Украиной при выполнении редакционного задания. Также ранен ее коллега — оператор Дмитрий Волков.

Съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине Первый канал в Telegram

Как сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн, Дмитрий Волков получил минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей. Он подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. «Состояние тяжелое — наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасения его жизни!» — подчеркнул он, добавив, что в случае необходимости журналиста перевезут на лечение в Москву.

За последние три дня от действий ВСУ погибли уже четыре сотрудника федеральных СМИ

О гибели троих сотрудников российских СМИ — корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора и водителя телеканала «Звезда» Андрея Панова и Александра Сиркели — стало известно 24 марта. Также получил ранения корреспондент Никита Гольдин, его госпитализировали. Все они стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщил блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта, Прокофьевой не стало в среду, 26 марта. Погибшая сотрудница Первого канала сделала последнюю публикацию в Telegram накануне. Она опубликовала свое фото с подписью «Где-то на границе со страной 404…».

Последние дни Прокофьева работала в освобожденной от ВСУ Судже и участвовала в эвакуации мирных граждан. По данным вещателя, журналистке было 35 лет. Вскоре она должна была отмечать день рождения.

О Прокофьевой известно, что она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком и работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня». На Первый канал пришла в 2023 году. В ее рабочие задачи входило ведение репортажей из зоны спецоперации.

В России заявили о принципиальном уничтожении ВСУ журналистов

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев прицельно уничтожает российских журналистов и те правовые принципы, которые должны были их защищать. Таким образом дипломат прокомментировала новости о гибели Прокофьевой.

Так массово журналисты могли бы погибать в связи со стихийным бедствием. Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим, который прицельно уничтожает и журналистов Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Она считает, что Киев открыл охоту на российских журналистов, поскольку на сотрудниках СМИ надеты жилеты с опознавательными знаками прессы, и это говорит о том, что они стали мишенью для ВСУ.

Данный вопрос российская сторона поднимет на ближайшем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое состоится 26 марта.