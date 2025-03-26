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10:27, 26 марта 2025Интернет и СМИ

В МИД России заявили об охоте ВСУ на российских военкоров

Мария Захарова заявила, что Киев открыл охоту на российских военкоров
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли охоту на российских журналистов. Ее слова передает ТАСС.

«На них идет охота. Это наши журналисты, это военкоры. Это люди, которые поставили на кон свою жизнь, но не для того, чтобы сорвать куш, а для того, чтобы сделать все для отстаивания правды», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что факт того, что на российских журналистах надеты жилеты с опознавательными знаками прессы, говорит о том, что сотрудники СМИ стали мишенью для Киева.

Таким образом, по мнению представителя российского дипведомства, Украина ведет планомерную работу по зачистке информационного пространства.

Ранее Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что тех, кто напал на российских журналистов каналов «Звезда» и «Известия» ждет возмездие. Он назвал военкоров настоящими патриотами России.

Вечером 24 марта в результате артиллерийского удара ВСУ в Луганской народной республике погиб 28-летний корреспондент известий Александр Федорчак. Также жертвами удара стали оператор и водитель телеканала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели.

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