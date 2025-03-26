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21:21, 26 марта 2025Россия

Лавров высказался об убийстве российских журналистов

Лавров: убийства российских журналистов являются нарушением международного права
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Серия жестоких убийств российских журналистов является свидетельством готовности украинской стороны и далее грубо нарушать нормы международного права, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью представителей СМИ из России от рук Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Серия жестоких убийств российских журналистов — яркое свидетельство готовности украинских нацистов и далее грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, совершать преступления против мирного населения», — высказался министр.

Ранее, утром 26 марта, сообщалось о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области при выполнении редакционного задания. По данным Следственного комитета (СК) России, смерть наступила в результате подрыва украинского боеприпаса. Оператор съемочной группы и коллега Прокофьевой Дмитрий Волков получил тяжелые ранения.

О гибели троих сотрудников российских СМИ — корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора и водителя телеканала «Звезда» Андрея Панова и Александра Сиркели — стало известно 24 марта. Также получил ранения корреспондент Никита Гольдин, его госпитализировали. Все они стали жертвами атаки ВСУ.

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