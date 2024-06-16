Российский фотокорреспондент погиб при атаке дронов. Это второй за неделю случай обстрела журналистов в зоне СВО

Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб под Угледаром в ДНР при атаке БПЛА ВСУ

Военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в зоне СВО.

Все произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда журналист планировал сделать репортаж. Корреспондент погиб при атаке украинских дронов. Информацию о случившемся подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.

Как сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, для освещения событий Цицаги с марта 2022 года регулярно посещал республику. Глава ДНР также выразил соболезнования родным и близким журналиста.

Никита Цицаги также сотрудничал с «Лентой.ру». Последним материалом, который он отправил в редакцию, был фоторепортаж о военнопленных ВСУ, которые содержатся в тюрьмах строгого режима в зоне проведения спецоперации

В июне 2023 года Цицаги получил премию «Редколлегия» за репортаж из Шебекино «Все горит и ничего нету» для «Новой вкладки». 13 июня на «Ленте.ру» вышел последний материал Цицаги, который он прислал в нашу редакцию.

Фото: Stringer / Reuters

Это второй случай атаки на российских журналистов за неделю

13 июня два сотрудника телеканала НТВ и офицер сопровождения получили тяжелые ранения при обстреле поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки) в ДНР. Корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин были доставлены в городскую больницу. Пушилин уточнил, что журналисты получили минно-взрывные травмы. Позднее один из них — Валерий Кожин — скончался. В оперативных службах, между тем, допускали, что возможной причиной ранения съемочной группы НТВ мог стать украинский беспилотник.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя случившееся, заявила, что украинские войска целенаправленно атаковали сотрудников российского телеканала. Она также указала, что, по имеющимся данным, произошел сброс боеприпаса с беспилотника ВСУ.

В апреле группа журналистов попала под прицельный обстрел в ЛНР

Российские журналисты были атакованы 10 апреля недалеко от населенного пункта Кременная. В результате погиб офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов, сопровождавший репортеров. Два журналиста получили ранения — оператор Денис Шум был госпитализирован с легким осколочным ранением в ногу, корреспондент Артем Юндас был контужен, его врачи отпустили в тот же день.

Как рассказал Юндас, ВСУ пытались добить пострадавших с помощью дрона. «"Птица" над нами была. Сразу же, как мы начали уезжать на машине эвакуации, "буханке", полетел дрон», — рассказал он. Судя по всему, ВСУ удалось попасть в автомобиль, поскольку в нем было обнаружено отверстие.

МИД России заявил, что расценивает произошедшее как очередную преступную акцию властей Украины, которые продолжают рассматривать журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей.