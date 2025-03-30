В российском городе пьяную компанию задержали за салют из ракетниц

В Колпино пьяную компанию задержали за стрельбу сигнальными ракетами в воздух

В российском городе пьяную компанию задержали за стрельбу в воздух сигнальными ракетами. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение, что в Колпино несколько человек запускают салют из ракетниц и пытаются останавливать проезжающие мимо машины. Прибывшие на место правоохранители задержали и доставили в отдел полиции троих местных жителей в возрасте от 31 года до 47 лет и 36-летнюю женщину. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что пострадавших в результате инцидента не нашлось. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Кирове подростку выстрелили в лицо из ракетницы.