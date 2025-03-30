В российском городе загорелся ресторан

Мэр Вологды Накрошаев: В ресторане «Огни Сухоны» произошел пожар

В Вологде загорелся ресторан «Огни Сухоны». Подробности случившегося сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

Он уточнил, что информация о пожаре поступила в 21:14. По предварительным данным, причиной случившегося стало загоревшееся во фритюре масло. Посетителей и персонал ресторана эвакуировали, никто не пострадал.

Накрошаев добавил, что огонь вышел на кровлю, пожар продолжается. К его ликвидации привлечено семь единиц техники.

Ранее стало известно о поджоге машины на парковке во Владивостоке. Огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили, которые в итоге полностью выгорели. В результате сгорели 22 машины. Сообщалось, что обвиняемый в организации поджога сделал это для устрашения должника своего знакомого.