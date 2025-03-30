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22:37, 30 марта 2025Россия

В российском городе загорелся ресторан

Мэр Вологды Накрошаев: В ресторане «Огни Сухоны» произошел пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Вологде загорелся ресторан «Огни Сухоны». Подробности случившегося сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

Он уточнил, что информация о пожаре поступила в 21:14. По предварительным данным, причиной случившегося стало загоревшееся во фритюре масло. Посетителей и персонал ресторана эвакуировали, никто не пострадал.

Накрошаев добавил, что огонь вышел на кровлю, пожар продолжается. К его ликвидации привлечено семь единиц техники.

Ранее стало известно о поджоге машины на парковке во Владивостоке. Огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили, которые в итоге полностью выгорели. В результате сгорели 22 машины. Сообщалось, что обвиняемый в организации поджога сделал это для устрашения должника своего знакомого.

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