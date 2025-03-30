В российском регионе началось прощание с легендарным медиком подразделения «Эспаньола»

В Подмосковье началось прощание с медиком подразделения «Эспаньола» Демидовым

В Подмосковье началось прощание с медиком подразделения «Эспаньола» Иваном Демидовым, который носил позывной Доктор Ботокс. Об этом сообщает URA.RU.

Траурная церемония проходит в Николо-Архангельском крематории. В ней принимают участие сотни сослуживцев медика, волонтеры, а также представители общественных организаций.

22 марта стало известно о смерти первого начмеда подразделения, фаната столичного «Торпедо» Ивана Демидова. Он пал во время выполнении боевого задания в белгородской Красной Яруги.

Ивана Демидова называют одним из самых легендарных боевых медиков. Он принимал участие в боевых действиях с 2015 года и удостоен множества наград, среди которых орден Мужества, медаль «За спасение погибавших», медаль Минобороны России «Участнику специальной военной операции», крест «Доброволец Донбасса».

29 марта прошла церемония прощания с актером и ведущим популярных программ «Царь горы» и «До 16 и старше» Алексеем Веселкиным.