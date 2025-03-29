В Москве началась церемония прощания с ведущим программы «Царь горы»

В РАМТ началась церемония прощания с актером и телеведущим Алексеем Веселкиным

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) началась церемония прощания с актером и ведущим популярных программ «Царь горы» и «До 16 и старше» Алексеем Веселкиным. Об этом сообщает ТАСС.

Проводить артиста в последний путь пришли коллеги, друзья и родные. Веселкин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее актер Алексей Мясников рассказал, что Веселкин очень любил театр и считал его основным местом работы. Также он назвал коллегу жизнерадостным человеком.

О смерти Веселкина стало известно 27 марта. Тело ведущего нашла его супруга в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Отмечалось, что долгое время артист боролся с раком крови. Ему было 63 года.

Веселкин вел несколько популярных детских телешоу, среди которых были «Царь горы», «Будильник», «До 16 и старше», музыкальная программа «50х50», а также работал на радиостанции «Маяк». В 1996 году он был удостоен звания заслуженного артиста России. Помимо этого, он служил в Российском академическом молодежном театре и снимался в телесериалах.