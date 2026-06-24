США выступили с требованием к Москве о новых уступках по Украине

Лавров: США просят от России «еще уступок» по Украине

Соединенные Штаты Америки (США) выступили с новым требованием к Москве о новых уступках по Украине. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру» с международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Лавров подчеркнул, что достигнутые около года назад на Аляске договоренности с США уже были компромиссом.

«А сейчас нам говорят: "Слушайте, не получается пока, давайте вот еще раз что-нибудь уступите". Мы там ничего не уступали. Мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров», — отметил Лавров.

Глава российского МИД также напомнил, что перед российско-американским саммитом на Аляске Москве были переданы «конкретные предложения», которые в Анкоридже были приняты президентом России Владимиром Путиным.

Ранее же Сергей Лавров предупредил об опасном сценарии на Украине после предложения Запада ввести туда стабилизационные войска.