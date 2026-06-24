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21:31, 24 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Высказывания Зеленского о президенте Польши в ходе спора об УПА объяснили

Политолог Барынкин: Сравнение Зеленским Навроцкого с Орбаном является показательным
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским президента Польши Кароля Навроцкого с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном является показательным жестом со стороны Киева. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин.

Намек более чем понятный, учитывая, какие угрозы со стороны украинских спецслужб шли в адрес бывшего венгерского премьера и его сподвижников накануне последних парламентских выборов

Артем Барынкиндоцент факультета международных отношений СПбГУ

По мнению Барынкина, политика Навроцкого является серьезным поводом для беспокойства Киева из-за его позиции по УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Политолог напомнил, что польский лидер дарил украинскому коллеге в ходе личной встречи брошюру о преступлениях бойцов организации в годы Второй мировой войны.

21 июня Зеленский обвинил Навроцкого в использовании темы УПА перед предстоящими в октябре 2027 года парламентскими выборами для повышения рейтингов своей партии «Право и справедливость». По его словам, использование Украины во внутриполитической ситуации может разрушить отношения между Варшавой и Киевом. Политик также сравнил польского лидера с Орбаном и обвинил его в попытках «зарабатывать политические очки на ненависти».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признал рост антиукраинских настроений в стране после указа Зеленского о памяти УПА. При этом политик добавил, что «не будет способствовать разжиганию напряженности» между Варшавой и Киевом.

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