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21:31, 24 июня 2026Ценности

Откровенная съемка Светланы Светиковой вызвала споры в сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @svetikova_music

Откровенная съемка российской певицы и актрисы Светланы Светиковой вызвала споры в сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость предстала перед камерой в ультракоротких белых шортах, топе и красной ветровке, сидя на лестнице в откровенной позе. Помимо этого, звезда надела гетры и туфли на каблуках.

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Пользователи сети неоднозначно оценили образ Светиковой в комментариях под постом. «Уже не ассоциируется мать большого семейства с какой-то роковухой», «Опять чернуха какая-то», «Что-то в грязь так и тянет», «Перебор так-то», — написали одни.

«Лучшая», «Пожарных надо вызывать», «Фантастически красиво», «Женщина-огонь», «Вот это жара», — возразили другие.

В октябре 2025 года Светлана Светикова ответила на комментарии про отказ от ухода за собой. Исполнительница сообщала, что знакомые делают ей замечания о том, что она не ухаживает за собой и не делает уколы ботокса.

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