Светлана Светикова ответила на комментарии про отказ от ухода за собой

Певица Светлана Светикова заявила, что не считает проблемой отказ от ботокса
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица и актриса Светлана Светикова ответила на комментарии про отказ от ухода за собой. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

41-летняя исполнительница заявила, что знакомые женщины делают ей замечания о том, что она не ухаживает за собой и не делает уколы ботокса. В свою очередь, артистка заявила, что не считает проблемой отказ от инъекционной косметологии.

«Я не вижу это как проблему. Я вижу проблему в одинаковых восковых лицах», — отметила она.

В сентябре Светлана Светикова показала фигуру через три месяца после третьих родов и раскрыла вес.

    Все новости