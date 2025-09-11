Ценности
19:47, 11 сентября 2025
Ценности

Светлана Светикова показала фигуру через три месяца после третьих родов и раскрыла вес

Певица Светикова показала фигуру в бра-топе и шортах после третьих родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал SVETIKOVA

Российская певица и актриса Светлана Светикова показала фигуру через три месяца после третьих родов и раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

41-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале в полный рост. Она позировала в сером костюме, который состоял из бра-топа на тонких бретелях и облегающих шортов. При этом звезда подвернула верх велосипедок, обнажив живот.

«Кстати, 47 килограммов», — указала в подписи свой вес знаменитость.

В августе российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье спустя месяц после родов.

