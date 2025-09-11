Светлана Светикова показала фигуру через три месяца после третьих родов и раскрыла вес

Певица Светикова показала фигуру в бра-топе и шортах после третьих родов

Российская певица и актриса Светлана Светикова показала фигуру через три месяца после третьих родов и раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

41-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале в полный рост. Она позировала в сером костюме, который состоял из бра-топа на тонких бретелях и облегающих шортов. При этом звезда подвернула верх велосипедок, обнажив живот.

«Кстати, 47 килограммов», — указала в подписи свой вес знаменитость.

В августе российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье спустя месяц после родов.