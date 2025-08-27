Ценности
18:13, 27 августа 2025
Ценности

Ида Галич показала фигуру в нижнем белье спустя месяц после родов

Блогерша Ида Галич показала фигуру в нижнем белье спустя месяц после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Иды Галич

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье спустя месяц после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале, насчитывающем 323 тысячи подписчиков.

В опубликованном ролике 35-летняя инфлюэнсерша предстала боком к зеркалу в черном комплекте, состоящем из трусов с высокой посадкой и топа на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала свои формы.

«Иллюзии постройнения к какой-то определенной дате сентября я больше не испытываю, поэтому просто придерживаюсь БМПП (более-менее правильное питание — прим. «Ленты.ру»), хожу шаги и наслаждаюсь ГВ (грудным вскармливанием — прим. «Ленты.ру»)», — подписала она.

Ранее в августе Ида Галич раскрыла свой вес через неделю после родов. 35-летняя инфлюэнсерша заявляла, что весит 65 килограммов, а на роды приехала в весе 72 килограмма.

