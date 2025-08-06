Блогерша Ида Галич заявила, что весит 65 килограммов через неделю после родов

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла свой вес через неделю после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

35-летняя инфлюэнсерша заявила, что в настоящее время весит 65 килограммов, а на роды приехала в весе 72 килограмма. «Мой идеальный вес 55 [килограммов]. Получается, лишняя у нас десяточка», — отметила знаменитость.

По словам Галич, чтобы восстановиться после рождения ребенка, она не ограничивает себя в питании, но впоследствии собирается скорректировать рацион. «Живот, кстати, уходит! До плоскача и рельефа еще как до луны. Но в этот раз свое тело я не тороплю», — указала блогерша.

В конце июля Галич сообщила, что родила дочь Татьяну. Она объявила о беременности в январе. До этого знаменитость рассказала, что выходит замуж за Ледвича, отношения с которым начались в октябре 2024-го года.