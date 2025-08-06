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17:09, 6 августа 2025Ценности

Ида Галич раскрыла свой вес через неделю после родов

Блогерша Ида Галич заявила, что весит 65 килограммов через неделю после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла свой вес через неделю после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

35-летняя инфлюэнсерша заявила, что в настоящее время весит 65 килограммов, а на роды приехала в весе 72 килограмма. «Мой идеальный вес 55 [килограммов]. Получается, лишняя у нас десяточка», — отметила знаменитость.

По словам Галич, чтобы восстановиться после рождения ребенка, она не ограничивает себя в питании, но впоследствии собирается скорректировать рацион. «Живот, кстати, уходит! До плоскача и рельефа еще как до луны. Но в этот раз свое тело я не тороплю», — указала блогерша.

В конце июля Галич сообщила, что родила дочь Татьяну. Она объявила о беременности в январе. До этого знаменитость рассказала, что выходит замуж за Ледвича, отношения с которым начались в октябре 2024-го года.

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