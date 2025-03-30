Риттер: Россия и США должны поладить для привлечения Украины к ответственности

Соединенным Штатам и России необходимо поладить друг с другом, чтобы привлечь Украину к ответственности. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в интервью с журналистом Джорджем Гэллоуэем.

По его словам, странам необходимо восстановить доверие, чтобы Россия была уверена, что США смогут оказать влияние на Украину.

Ранее Скотт Риттер допустил, что президент Украины Владимир Зеленский так или иначе будет ликвидирован, его заменят на посту. Он назвал украинского лидера проблемой. В связи с этим, отметил экс-сотрудник ЦРУ, Вашингтону в будущем придется оценить происходящее и принять политическое решение: или выйти из мирного процесса, отдав Москве безоговорочную победу, или найти способ заменить Зеленского более сговорчивым политиком.

До этого он указал, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии являлись ловушкой для Европы.