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07:22, 29 марта 2025Мир

Экс-разведчик ЦРУ предрек ликвидацию Зеленского

Экс-разведчик ЦРУ Риттер: Зеленский точно будет ликвидирован, его заменят
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский точно рано или поздно будет ликвидирован, его заменят на посту. Такой исход редрек экс-разведчик ЦРУ Скотт Риттер на YouTube-канале India & Global Left.

«Зеленский — проблема, и я думаю, что он будет ликвидирован так или иначе. Время Зеленского как президента Украины на этой Земле очень ограничено», — подчеркнул бывший сотрудник ЦРУ.

По словам Риттера, Европа вместе с украинским лидерам встали на путь урегулирования конфликта. В связи с этим Вашингтону в будущем придется оценить происходящее и принять политическое решение: или выйти из мирного процесса, отдав РФ безоговорочную победу, или найти способ заменить Зеленского более сговорчивым политиком, который сможет принять условия заверщения конфликта.

Ранее Зеленскому предложили два варианта после слов российского лидера Владимира Путина о внешнем управлении под эгидой Организации объединенных наций (ООН). Он может либо уйти в отставку, либо воевать с Россией в одиночку.

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