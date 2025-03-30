В США рассказали о насмешках Залужного над Сырским

NYT: Залужный враждебно относился к Сырскому и называл его русским генералом

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный враждебно относился к сменившему его на посту Александру Сырскому. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Отмечается, что Залужный высмеивал бывшего командующего Сухопутными войсками Украины за плохое знание языка. В публикации также уточняется, что на многих совещаниях Сырский говорил на русском.

«Залужный иногда насмешливо называл его "этот русский генерал"», — говорится в материале.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский занимаются преступной деятельностью на своих постах. По словам парламентария, для существования Украины как государства необходимо заменить Умерова и Сырского на представителей нового поколения.