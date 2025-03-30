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14:55, 30 марта 2025Мир

Власти Дании заявили о желании усилить военный флот

Минобороны Дании заявило о желании усилить флот путем закупки новых кораблей
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Дания заявила о желании усилить военный флот страны, в частности, путем закупки десятков новых кораблей и оборудования для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой. Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны страны.

«Будет приобретено 21 новое судно для датской морской гвардии и четыре новых судна..., которые также могут использоваться в военных целях для наблюдения за территориальными водами и постановки мин», — говорится в релизе.

Также Копенгаген намеревается начать программу разработки беспилотных устройств, «которые укрепят военно-морские силы как сейчас, так и в долгосрочной перспективе».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине не будет, ситуация сохранится напряженной. Он добавил, что Москва якобы не имеет права требовать отказа Североатлантического альянса приближаться к российским границам. По его словам, этот вопрос не связан с перспективами мирного урегулирования конфликта на Украине и является отдельным сюжетом.

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