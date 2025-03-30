Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:25, 30 марта 2025Забота о себе

Врач назвала россиянам замедляющий старение продукт

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова: Богатый клетчаткой горох замедляет старение
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: HandmadePictures / Shutterstock / Fotodom  

Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова назвала россиянам замедляющий старение продукт. Ее комментарий публикует РИА Новости.

По словам врача, указанным эффектом обладает горох, богатый клетчаткой и белком. «Он обладает антивозрастными, укрепляющими иммунитет и повышающими энергию антиоксидантами», — заявила медик.

При этом Сухорукова посоветовала употреблять данное растение не более двух-трех раз в неделю. Все из-за повышенной нагрузки на пищеварительную систему.

Ранее в марте врач-токсиколог Михаил Кутушов назвал необходимые для здоровья продукты питания.

    Обсудить
    Последние новости

    Завершение украинского конфликта назвали способным изменить отношения России и США

    Врач назвала россиянам замедляющий старение продукт

    Стали известны детали изменений в семейной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга

    Муфтий рассказал о молитвах российских мусульман за бойцов на СВО

    В апреле пенсии вырастут у двух категорий россиян

    Тайвань получил первый из 66 купленных у американцев F-16

    Стало известно об ожесточенных боях в Курской области

    Лидер турецкой оппозиции сообщил о сборе подписей за досрочные выборы президента

    Американский фигурист с русскими корнями выиграл чемпионат мира

    Замглавы МИД Украины призвала привлечь к ответственности Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше