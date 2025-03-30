Врач назвала россиянам замедляющий старение продукт

Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова назвала россиянам замедляющий старение продукт. Ее комментарий публикует РИА Новости.
По словам врача, указанным эффектом обладает горох, богатый клетчаткой и белком. «Он обладает антивозрастными, укрепляющими иммунитет и повышающими энергию антиоксидантами», — заявила медик.
При этом Сухорукова посоветовала употреблять данное растение не более двух-трех раз в неделю. Все из-за повышенной нагрузки на пищеварительную систему.
Ранее в марте врач-токсиколог Михаил Кутушов назвал необходимые для здоровья продукты питания.