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01:44, 30 марта 2025Россия

ВСУ стянули к Гуево все ресурсы в попытке удержать позиции

РИА Новости: Киев стягивает к Гуево все что может, цепляясь за каждую позицию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные сил Украины (ВСУ), пытаясь удержать позиции в Курской области, стягивают к Гуево все свои ресурсы, рассказал РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию», — пояснил он. По его словам, ВСУ стремятся оставить под своим контролем «хоть какие-то куски» российской территории.

29 марта сообщалось, что российские военные уничтожают спецподразделения ВСУ в селе Гуево.

Также уточнялось, что украинские саперы устанавливают в жилых домах взрывные устройства, покидая Курскую область. Отмечалось, что ВСУ часто маскируют мины под обломками или в дверях.

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