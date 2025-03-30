ВСУ стянули к Гуево все ресурсы в попытке удержать позиции

РИА Новости: Киев стягивает к Гуево все что может, цепляясь за каждую позицию

Вооруженные сил Украины (ВСУ), пытаясь удержать позиции в Курской области, стягивают к Гуево все свои ресурсы, рассказал РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию», — пояснил он. По его словам, ВСУ стремятся оставить под своим контролем «хоть какие-то куски» российской территории.

29 марта сообщалось, что российские военные уничтожают спецподразделения ВСУ в селе Гуево.

Также уточнялось, что украинские саперы устанавливают в жилых домах взрывные устройства, покидая Курскую область. Отмечалось, что ВСУ часто маскируют мины под обломками или в дверях.