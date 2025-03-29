ТАСС: Российские военные уничтожают ВСУ в селе Гуево в Курской области

Российские военные уничтожают спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Гуево в Курской области. Подробности освобождения населенного пункта раскрывает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Бойцы продолжают освобождение Гуева, где перемалываются специальные подразделения ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинские военные рассчитывают максимально долго сдерживать продвижение российских войск, а затем сбежать в Сумскую область Украины. Однако российские военные знают об этих планах и принимают ответные меры, уточнил источник.

Ранее стало известно, что украинские саперы, покидая населенные пункты Курской области, устанавливают в жилых домах взрывные устройства. Уточнялось, что ВСУ часто маскируют мины под обломками или в дверях.

Перед этим сообщалось, что украинцы организовали в интернете аукционы по продаже награбленного в Курской области имущества местных жителей. В частности, они начали реализовывать похищенный алкоголь: водку и бренди.