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14:54, 29 марта 2025Россия

Раскрыты подробности освобождения населенного пункта в Курской области

ТАСС: Российские военные уничтожают ВСУ в селе Гуево в Курской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские военные уничтожают спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Гуево в Курской области. Подробности освобождения населенного пункта раскрывает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Бойцы продолжают освобождение Гуева, где перемалываются специальные подразделения ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинские военные рассчитывают максимально долго сдерживать продвижение российских войск, а затем сбежать в Сумскую область Украины. Однако российские военные знают об этих планах и принимают ответные меры, уточнил источник.

Ранее стало известно, что украинские саперы, покидая населенные пункты Курской области, устанавливают в жилых домах взрывные устройства. Уточнялось, что ВСУ часто маскируют мины под обломками или в дверях.

Перед этим сообщалось, что украинцы организовали в интернете аукционы по продаже награбленного в Курской области имущества местных жителей. В частности, они начали реализовывать похищенный алкоголь: водку и бренди.

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