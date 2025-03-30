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14:33, 30 марта 2025Из жизни

Выдры проделали дыру в вольере и сбежали из зоопарка во время метели

В США две речные выдры сбежали из зоопарка под прикрытием метели
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Две речные выдры проделали дыру в вольере и сбежали из зоопарка Висконсина, США. Об этом пишет FOX44 News.

Пара выдр, Луи и Офелия, выбрались из своего вольера в предпоследние выходные марта во время сильной метели. Под прикрытием непогоды они покинули территорию зоопарка и отправились исследовать водоемы неподалеку. Сотрудники заметили их отсутствие лишь в понедельник, когда совершали утренний обход.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники зоопарка пришли к выводу, что выдры по-прежнему где-то рядом. На кадрах съемки видно, как животные подпрыгивают и скользят по снегу, отталкиваясь задними лапами и формируя характерные следы. Зоологи считают, что Луи и Офелия не уйдут далеко от зоопарка, потому что выдры — территориальные существа, а местные водоемы должны быть для них достаточно комфортными и богатыми добычей.

Зоопарк продолжает поисковую операцию. Сотрудники установили несколько фотоловушек в окрестных рощах, администрация наняла следопыта и призвала жителей соседних районов связываться с зоопарком при встрече с выдрами. Луи и Офелию уже дважды замечали в одном районе, что дает зоопарку надежду на их возвращение.

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