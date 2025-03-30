Завершение украинского конфликта назвали способным изменить отношения России и США

NI: Конец боевых действий на Украине позволит США и РФ переосмыслить отношения

Отношения США и России могут быть переосмыслены по факту завершения украинского конфликта. Материал на эту тему был опубликован в американском журнале National Interest (NI).

«Вероятность окончания боевых действий на Украине открывает новые возможности для переосмысления российско-американских отношений», — сказано в статье.

Так, по мнению обозревателя журнала, подход экономического взаимодействия вместо давления откроет дорогу для сотрудничества РФ с Западом. Автор публикации отмечает, что в случае корректировки президентом США Дональдом Трампом подхода к отношениям с Москвой, это будет выгодно для всех сторон.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук отмечал, что Россия стремится к балансу в отношениях с Пекином и Вашингтоном и не намерена выстраивать сотрудничество с одной страной в ущерб другой.