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10:23, 30 марта 2025Интернет и СМИ

Завершение украинского конфликта назвали способным изменить отношения России и США

NI: Конец боевых действий на Украине позволит США и РФ переосмыслить отношения
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Отношения США и России могут быть переосмыслены по факту завершения украинского конфликта. Материал на эту тему был опубликован в американском журнале National Interest (NI).

«Вероятность окончания боевых действий на Украине открывает новые возможности для переосмысления российско-американских отношений», — сказано в статье.

Так, по мнению обозревателя журнала, подход экономического взаимодействия вместо давления откроет дорогу для сотрудничества РФ с Западом. Автор публикации отмечает, что в случае корректировки президентом США Дональдом Трампом подхода к отношениям с Москвой, это будет выгодно для всех сторон.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук отмечал, что Россия стремится к балансу в отношениях с Пекином и Вашингтоном и не намерена выстраивать сотрудничество с одной страной в ущерб другой.

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