Американца с русскими корнями признали лучшим фигуристом года

ISU признал американца Илью Малинина лучшим фигуристом 2025 года

Международный союз конькобежцев (ISU) признал американца Илью Малинина лучшим фигуристом 2025 года. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.

Спортсмен с русскими корнями получил награду на церемонии вручения наград ISU Skating Awards 2025.

Ранее Малинин выиграл чемпионат мира 2025 года в американском Бостоне. За короткую и произвольную программы 20-летний спортсмен набрал 318,56 балла. Он стал чемпионом мира второй раз подряд.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.