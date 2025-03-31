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10:56, 31 марта 2025Спорт

Американца с русскими корнями признали лучшим фигуристом года

ISU признал американца Илью Малинина лучшим фигуристом 2025 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Илья Малинин

Илья Малинин. Фото: Brian Snyder / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) признал американца Илью Малинина лучшим фигуристом 2025 года. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.

Спортсмен с русскими корнями получил награду на церемонии вручения наград ISU Skating Awards 2025.

Ранее Малинин выиграл чемпионат мира 2025 года в американском Бостоне. За короткую и произвольную программы 20-летний спортсмен набрал 318,56 балла. Он стал чемпионом мира второй раз подряд.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.

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