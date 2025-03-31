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18:15, 31 марта 2025Экономика

Банк России резко поднял курс доллара

Банк России поднял официальный курс доллара почти на два рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В понедельник, 31 марта, Банк России резко поднял официальные курсы валют. Текущий уровень доллара, евро и юаня опубликован на официальном сайте регулятора.

Регулятор повысил официальный курс доллара почти на два рубля — до 85,50 рубля. В пятницу курс американской валюты был на 1,82 рубля ниже.

Официальный курс евро вырос на 2,77 рубля, до 92 рублей 43 копеек. Юань подорожал на 26 копеек, до 11,71 рубля.

В первой половине понедельника курс доллара на международном рынке Forex поднимался почти до 86,8 рубля, при этом отметку 86 рублей он превысил впервые с 14 марта. Курс евро поднимался до 93,3 рубля, после чего снизился до 92,5 рубля.

Инвесторы полагали, что диалог президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина позволит оперативно прекратить конфликт на Украине и приведет к хотя бы частичной отмене санкций. Рубль укреплялся на позитивных ожиданиях, а в отсутствии конкретных результатов тренд сменился.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева предположила, что рынок ждет конкретных действий и результатов, без них котировки американской валюты снова пойдут в рост. Предел укрепления — курс в 80 рублей за доллар — при условии, если не будет достигнут прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

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